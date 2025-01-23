Водитель иномарки попал под статью за ДТП с двумя погибшими в Петербурге

Петербургские правоохранители задержали 37-летнего водителя, которого подозревают в смертельном ДТП. Подробности сообщил «Петроград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Трагедия произошла 18 января на Обводном канале. По данным ведомства, фигурант, управляя машиной Skoda, не уступил дорогу Mercedes, за рулем которого находилась 37-летняя женщина. После столкновения вторая машина пробила ограждение и рухнула в канал.
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