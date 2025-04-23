Автомобили Kia и Skoda стали участниками ДТП в Ямало-Ненецком автономном округе. Авария произошла на 490-м километре трассы Сургут — Салехард. Об этом сайту Ura.ru сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным полиции, мужчина за рулем иномарки Skoda перед началом обгона не убедился в безопасности маневра и столкнулся с Kia, двигавшейся по встречной полосе. В результате водителя последней машины доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.
Сейчас стражи порядка проводят проверку для выяснения точных причины и обстоятельств аварии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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