Водитель иномарки погиб, врезавшись в припаркованный тягач в Петербурге

Легковой автомобиль врезался в тягач во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Смертельное ДТП произошло на Карпатской улице. Об этом сообщил сайт Peterburg2 со ссылкой на представителей регионального ГУ МВД России.

По информации полицейских, мужчина за рулем Kia Rio не справился с управлением и столкнулся с тягачом Volvo с прицепом, который был припаркован на обочине. От тяжелых травм водитель легковушки скончался на месте.

Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства аварии. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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