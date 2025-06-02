Водитель иномарки погиб в ДТП с грузовиком в Башкирии

Мужчина стал жертвой ДТП в Дюртюлинском районе Башкирии. Авария произошла на 97-м километре автодороги Р-240, подъезд к М-12 «Восток». Об этом сообщил сайт «Известия» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции по республике.
По предварительной информации полиции, 47-летний местный житель за рулем BMW 520I при выезде с второстепенной проезжей части не уступил дорогу грузовику Jac. В результате столкновения водитель легковушки получил смертельные травмы и погиб на месте ДТП.
Его пассажиры — 42-летняя женщина, дети в возрасте шести и восьми лет — попали в больницу с травмами различной степени тяжести. Правоохранители инициировали проверку для выяснения всех обстоятельств случившегося.
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