Водитель иномарки погиб в ДТП с автобусом в Кузбассе

В Анжеро-Судженске произошла смертельная авария. Иномарка столкнулась с пассажирским автобусом, выехав на встречную полосу. Об этом написал сайт sibdepo.ru .

По сообщению полиции Кузбасса, в результате ДТП погиб 40-летний водитель автомобиля. Пассажира автобуса госпитализировали.

Также известно, что виновник аварии был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде в прошлом году.