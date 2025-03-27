Водитель иномарки погиб в ДТП с автобусом в Кузбассе

В Анжеро-Судженске произошла смертельная авария. Иномарка столкнулась с пассажирским автобусом, выехав на встречную полосу. Об этом написал сайт sibdepo.ru.

По сообщению полиции Кузбасса, в результате ДТП погиб 40-летний водитель автомобиля. Пассажира автобуса госпитализировали.

Также известно, что виновник аварии был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде в прошлом году.

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