Водитель иномарки погиб в ДТП с автобусом в Кузбассе
В Анжеро-Судженске произошла смертельная авария. Иномарка столкнулась с пассажирским автобусом, выехав на встречную полосу. Об этом написал сайт sibdepo.ru.
По сообщению полиции Кузбасса, в результате ДТП погиб 40-летний водитель автомобиля. Пассажира автобуса госпитализировали.
Также известно, что виновник аварии был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде в прошлом году.
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