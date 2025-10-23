Водитель иномарки погиб, съехав в кювет на трассе в ХМАО

Водитель автомобиля Toyota погиб в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Авария произошла в четверг, 23 октября, на 120-м километре трассы Сургут — Когалым. Об этом сайту URA.RU сообщили представители УМВД Югры.

По предварительным данным полиции, автомобилист 1979 года рождения не справился с управлением и съехал в кювет. В результате машина опрокинулась.

Водитель получил тяжелые травмы и скончался до приезда скорой помощи. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы, обстоятельства аварии устанавливаются.