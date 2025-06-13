Водитель иномарки погиб при столкновении с грузовиком в Ленобласти

В Тосненском районе Ленинградской области произошло столкновение трех автомобилей, один из водителей погиб. Полиция выясняет детали аварии, сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, на 107-м километре трассы А-120 автомобиль Suzuki Grand Vitara, управляемый 79-летним водителем, столкнулся с грузовиком Volvo. После удара габаритный транспорт врезался в машину Isuzu, за рулем которой находился 43-летний мужчина.

В результате пенсионер получил тяжелые травмы и скончался на месте. Еще одному человеку потребовалась госпитализация. Проводится проверка.