Водитель иномарки погиб при столкновении с грузовиком в Ленобласти

В Тосненском районе Ленинградской области произошло столкновение трех автомобилей, один из водителей погиб. Полиция выясняет детали аварии, сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, на 107-м километре трассы А-120 автомобиль Suzuki Grand Vitara, управляемый 79-летним водителем, столкнулся с грузовиком Volvo. После удара габаритный транспорт врезался в машину Isuzu, за рулем которой находился 43-летний мужчина.
В результате пенсионер получил тяжелые травмы и скончался на месте. Еще одному человеку потребовалась госпитализация. Проводится проверка.
Сильное течение унесло надувной матрас с тремя жителями Тувы
Вьетнам стал партнером БРИКС
Мантуров предупредил западные бренды о возможном отказе в работе в России
Украинский дрон сбросил бомбу на многоэтажку в Белгороде
Минимум 70 человек пострадали при атаке Ирана на Израиль
Постпред Ирана в ООН пообещал решительный ответ на удары Израиля
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте