Водитель иномарки погиб при столкновении с фурой на трассе в Тюменской области

Авария с участием большегруза унесла жизнь одного человека в Тюменской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

Согласно данным ведомства, на трассе в Омск столкнулись большегруз Volvo и легковушка Volkswagen. Предположительно, виновником стал 66-летний водитель легковушки, который выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП он погиб.

Госпитализация потребовалась пассажирке Volkswagen. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.

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