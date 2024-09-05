Водитель иномарки погиб после столкновения с забором в Ставропольском крае

Смертельная авария произошла в Кисловодске Ставропольского края. Автомобилист не справился с управлением из-за мокрого после дождя асфальта, сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу региональной ГИБДД.

Согласно данным ведомства, 40-летний водитель машины Volkswagen, следуя по скользкой дороге, потерял контроль над автомобилем. В результате иномарка протаранила забор частного дома.

Пострадавшего госпитализировали, однако медики не смогли спасти его жизнь. Проводится проверка.

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