Водитель иномарки погиб после столкновения с деревом под Саратовом

В Саратовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, которое закончилось смертельным исходом. Об этом телеканалу «Саратов 24» сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Как уточняют в ведомстве, авария произошла 8 января у дома № 178 на улице Советской в Хвалынске. Водитель иномарки потерял управление и врезался в дерево. В результате столкновения 40-летний мужчина скончался.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.