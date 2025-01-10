Водитель иномарки погиб после столкновения с деревом под Саратовом

В Саратовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, которое закончилось смертельным исходом. Об этом телеканалу «Саратов 24» сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Как уточняют в ведомстве, авария произошла 8 января у дома № 178 на улице Советской в Хвалынске. Водитель иномарки потерял управление и врезался в дерево. В результате столкновения 40-летний мужчина скончался.
Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.
Средняя сумма автокредитов в России упала на 12%
Искусствовед из Химок стала стипендиатом губернатора Подмосковья
Врачи НИКИ детства рассказали об опасности метапневмовируса
Акция по экологичной переработке новогодних елок пройдет в Химках
Новогодний троллейбус перевез более 5 тысяч пассажиров в праздники в Химках
Режим ЧС объявили в Тамбовской области после атаки БПЛА на жилые дома
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте