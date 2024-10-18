Водитель иномарки погиб после попытки обогнать транспорт на трассе в Свердловской области

Две иномарки стали участниками дорожной аварии на Серовском тракте в Свердловской области. Не обошлось без жертв и пострадавших, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.
Согласно данным ведомства, 19-летний водитель Toyota Corolla, не убедившись в безопасности маневра, выехал на встречную полосу для обгона. Там он лоб в лоб столкнулся с машиной Skoda Fabia.
Виновник аварии скончался от полученных травм по дороге в больницу. Еще три человека были госпитализированы.
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