Водитель иномарки погиб после попытки обогнать транспорт на трассе в Свердловской области

Две иномарки стали участниками дорожной аварии на Серовском тракте в Свердловской области. Не обошлось без жертв и пострадавших, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

Согласно данным ведомства, 19-летний водитель Toyota Corolla, не убедившись в безопасности маневра, выехал на встречную полосу для обгона. Там он лоб в лоб столкнулся с машиной Skoda Fabia.

Виновник аварии скончался от полученных травм по дороге в больницу. Еще три человека были госпитализированы.