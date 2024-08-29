Водитель иномарки погиб под КамАЗом на трассе в Челябинской области

На трассе М-5 в Челябинской области произошло смертельное ДТП с участием КамАЗа и Volkswagen. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГИБДД региона.

По предварительным данным, женщина за рулем Volkswagen пошла на обгон в запрещенном месте. На полосе встречного движения иномарка врезалась в КамАЗ. От полученных травм женщина-водитель погибла на месте. Проводится проверка.

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