Водитель иномарки под воздействием наркотиков насмерть сбил пенсионерку на зебре в Уссурийске

Пожилая женщина погибла под колесами легкового автомобиля в Уссурийске. Водитель иномарки находился в состоянии наркотического опьянения, передает сайт «Восток Медиа» , со ссылкой на представителей прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, ДТП случилось 25 ноября на Михайловском шоссе. Пенсионерка пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбила машина Toyota.

В результате пострадавшая получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте. Стражи порядка возбудили уголовное дело. У виновника аварии обнаружили признаки употребления каннабиноидов. Вскоре задержанному изберут меру пресечения.