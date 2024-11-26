Водитель иномарки под воздействием наркотиков насмерть сбил пенсионерку на зебре в Уссурийске

Пожилая женщина погибла под колесами легкового автомобиля в Уссурийске. Водитель иномарки находился в состоянии наркотического опьянения, передает сайт «Восток Медиа», со ссылкой на представителей прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, ДТП случилось 25 ноября на Михайловском шоссе. Пенсионерка пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбила машина Toyota.
В результате пострадавшая получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте. Стражи порядка возбудили уголовное дело. У виновника аварии обнаружили признаки употребления каннабиноидов. Вскоре задержанному изберут меру пресечения.
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