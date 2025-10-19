Водитель иномарки ответит в суде за гибель ребенка в ДТП в Дзержинске

Правоохранители завершили расследование уголовного дела против 23-летнего жителя Дзержинска, обвиняемого в ДТП, жертвой которого стал ребенок. Материалы направили в городской суд для дальнейшего рассмотрения, сообщило НИА «Нижний Новгород» .

Следствие установило, что 20 июня 2025 года в лесном массиве рядом с рекой Ока водитель автомобиля Geely Monjaro, выезжая на грунтовую дорогу, сбил восьмилетнего ребенка, находившегося на обочине. Мальчик скончался от полученных травм в больнице.

Собранные доказательства подтвердили вину водителя, чьи действия квалифицированы по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).