Водитель иномарки ответит в суде за ДТП с пострадавшими в Петербурге

Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя. Его иномарка выехала на тротуар и сбила двух пешеходов, после чего врезалась в торговый павильон. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

По информации правоохранителей, в сентябре прошлого года на Московском проспекте водитель автомобиля BMW не уступил дорогу машине Mazda на перекрестке. В результате BMW выехал на тротуар, сбил двух пешеходов и въехал в торговый павильон.

В результате ДТП 69-летний мужчина получил серьезные травмы. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.