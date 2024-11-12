Водитель иномарки насмерть сбил пешехода в Перми

Смертельная авария с участием иномарки произошла накануне на улице Емельяна Ярославского в Перми. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал «ЧП Пермь — новости».

Водитель Hyundai Porter наехал на мужчину 1966 года рождения, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому переходу. Сообщается, что пострадавший погиб еще до приезда медиков.

За рулем иномарки находился мужчина 1992 года рождения. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.