Водитель иномарки насмерть сбил пешехода недалеко от Саратова
Недалеко от Саратова произошла дорожная авария, в которой погиб 58-летний пешеход. Об этом сообщил телеканал «Саратов 24» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции области.
Установлено, что водитель наехал на мужчину в темное время суток. Пострадавшего доставили в больницу, однако медикам не удалось спасти его жизнь.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится расследование.
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