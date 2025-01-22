Водитель иномарки насмерть сбил пешехода на обочине трассы в Ленобласти

Во Всеволожском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Водитель автомобиля Toyota Corona сбил неизвестного мужчину, который шел по обочине проезжей части. Об этом пишет сайт Neva.today со ссылкой на пресс-службу региональной полиции.

Авария произошла 21 января на 28-м километре автодороги Санкт-Петербург — поселок имени Свердлова — Всеволожск. Предварительно, 44-летний автомобилист наехал на мужчину приблизительно 50 лет, который двигался в попутном направлении по обочине дороги.

От тяжелых травм пострадавший скончался на месте. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку. При наличии оснований будет возбуждено уголовное дело.