Водитель иномарки насмерть сбил пенсионерку в Челябинске

В Челябинске произошло ДТП с летальным исходом. Водитель автомобиля Chery Tiggo 4 Pro сбил женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Об этом Ura.ru сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
«По предварительным данным, водитель автомобиля Chery Tiggo 4 Pro, мужчина 1978 года рождения, совершил наезд на пешехода, 71-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В результате аварии женщина скончалась от полученных травм.
