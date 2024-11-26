Водитель иномарки насмерть сбил пенсионерку-нарушительницу в Петербурге
Смертельная авария произошла в Санкт-Петербурге на улице Кораблестроителей. Как сообщило СМИ, жертвой ДТП стала 79-летняя женщина.
По данным правоохранителей, пенсионерка решила перейти дорогу на красный сигнал светофора. В какой-то момент нарушительница оказалась под колесами Hyundai Solaris.
Пострадавшая получила серьезные травмы и скончалась на месте. За рулем иномарки находился 43-летний иностранец. Полицейские выяснили, что мужчина не состоит на миграционном учете.
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