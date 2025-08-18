Водитель иномарки насмерть сбил пенсионера в ХМАО при движении задним ходом
В поселке Белый Яр (ХМАО) произошла смертельная авария с участием пешехода. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу окружной ГИБДД.
Согласно данным ведомства, 30-летний водитель машины Hyundai не убедился в безопасности маневра при движении задним ходом. В результате под колеса иномарки попал 74-летний мужчина.
Пенсионера госпитализировали, однако медики не смогли спасти его жизнь. Проводится проверка.
