Водитель иномарки насмерть сбил пенсионера в ХМАО при движении задним ходом

В поселке Белый Яр (ХМАО) произошла смертельная авария с участием пешехода. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу окружной ГИБДД.

Согласно данным ведомства, 30-летний водитель машины Hyundai не убедился в безопасности маневра при движении задним ходом. В результате под колеса иномарки попал 74-летний мужчина.

Пенсионера госпитализировали, однако медики не смогли спасти его жизнь. Проводится проверка.