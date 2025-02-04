Водитель иномарки насмерть сбил 85-летнюю женщину на Урале

Пожилая жительница Свердловской области погибла под колесами легкового автомобиля. Авария произошла в городе Березовский. Об этом пишет сайт Ura.ru со ссылкой на представителей региональной Госавтоинспекции.

По информации полицейских, 64-летний мужчина за рулем иномарки Daewoo Matiz, несмотря на применение экстренного торможения, сбил пенсионерку, которая внезапно вышла на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

Травмы оказались несовместимы с жизнью. Погибшей было 85 лет. Стражи порядка организовали проверку по факту ДТП.