Водитель иномарки насмерть сбил 83-летнего пенсионера в Краснодарском крае | 360°

Происшествия 16 мая 2024, 17:59 Водитель иномарки насмерть сбил 83-летнего пенсионера в Краснодарском крае

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ДТП, в котором погиб 83-летний пенсионер, произошло накануне на трассе «Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк» в Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом сообщила «Кубань 24».

Водитель за рулем автомобиля Honda сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. От полученных травм пенсионер скончался в медучреждении.

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Сейчас правоохранители выясняют точные обстоятельства случившегося. Проводится расследование.