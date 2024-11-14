Водитель иномарки нарушил ПДД и погиб при столкновении с грузовиком под Соликамском
Один человек погиб и двое пострадали в результате аварии на автодороге Березники — Соликамск в Пермском крае. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
По данным ведомства, водитель автомобиля Honda нарушил правила дорожного движения при выполнении разворота. В итоге иномарка столкнулась с грузовой машиной.
Жертвой ДТП стал шофер легковушки. В больницу также попали двое пассажиров — женщина 1979 года рождения и девушка-подросток 2008 года рождения. Данные об их состоянии уточняются.
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