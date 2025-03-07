Водитель иномарки наехал на трехлетнего мальчика в Центральном районе Петербурга

В Центральном районе Санкт-Петербурга полиция проводит проверку после ДТП с участием трехлетнего мальчика. Об этом сообщила Neva.Today.
Его доставили в больницу сразу после происшествия, которое случилось рядом с домом № 3 на Херсонской улице. Водитель автомобиля Renault Kaptur сбил ребенка на проезжей части вне зоны пешеходного перехода.
Несмотря на травмы головы, состояние пострадавшего оценивается как среднее. Сообщается, что машина ехала на небольшой скорости.
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