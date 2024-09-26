Водитель иномарки наехал на 11-летнего ребенка в Кургане
ДТП, в котором пострадал 11-летний ребенок, произошло накануне на Солнечном бульваре в Кургане. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Госавтоинспекции по городу.
Женщина-водитель за рулем Skoda наехала на пешехода, который двигался по линии тротуара. Мальчик вышел на проезжую часть из-за припаркованных машин.
Водителя приговорили к административной ответственности и назначил штраф. Ребенку удалось отделаться телесными повреждениями.
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