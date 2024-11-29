Водитель иномарки и его пассажирка пострадали в ДТП с грузовиком в Пензенской области

Автомобиль марки Nissan столкнулся с КамАЗом в Пензенской области. Авария произошла на 456-м километре автодороги Нижний Новгород — Саратов. Об этом сообщает сайт «ПензаПресс» со ссылкой на пресс-службу регионального отделения пропаганды ГИБДД управления Госавтоинспекции.
По данным полицейских, в результате аварии пострадали два человека — водитель легковушки и его пассажирка. Оба пациента 1996 года рождения, их доставили в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести. Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства ДТП.
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