Водитель иномарки без прав врезался в газопровод в Тюменской области

Два человека получили травмы в ДТП с участие иномарки и газораспределительной станции в Тюменской области. Авария случилась на улице Строительной в Ишиме. Об этом сайту Ura.ru сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

По информации ведомства, 27-летний мужчина без водительских прав за рулем автомобиля Ford Focus въехал в газопровод. Ранее нарушителя неоднократно задерживался за вождение в состоянии опьянения.

Пострадавших доставили в больницу, врачи оценили их состояние как тяжелое. Для выяснения, был ли водитель трезв в момент аварии, назначили медицинские анализы. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.