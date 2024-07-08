Водитель Infiniti протаранил в Челябинске припаркованный автобус

В Челябинске произошло ДТП с участием Infiniti и пассажирского автобуса. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу городского управления Госавтоинспекции.

Авария случилась на улице Кирова в понедельник, 8 июля. Водитель автомобиля Infiniti врезался в автобус, который в этот момент стоял на дороге.

В ДТП пострадал водитель иномарки, ему потребовалась медицинская помощь. Проводится проверка.

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