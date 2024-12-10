Водитель и три пассажира иномарки погибли в ДТП с грузовиком в Татарстане

Дорожная авария в Арском районе Татарстана унесла жизни четырех человек. Об этом сообщил сайт Inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.
Трагедия произошла на дороге из Арска в Сизу. Согласно данным ведомства, водитель машины Renault не справился с управлением на гололедице и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с грузовиком.
Смертельные травмы получили предполагаемый виновник ДТП и три пассажира иномарки. Проводится проверка.
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