Водитель и пятилетний пассажир погибли в ДТП с фурой на трассе в Приморье

Два человека стали жертвами ДТП возле села Руновка в Кировском районе Приморского края. Среди погибших — пятилетний ребенок. Об этом сообщил «Восток Медиа» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
По данным правоохранителей, вечером 13 марта на 475-м километре трассы А-370 Хабаровск — Владивосток мужчина за рулем Toyota Vitz выехал на полосу встречного движения, где врезался в большегруз DAF.
В результате водитель легковушки и его маленький пассажир получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте. Еще один участник ДТП находится в больнице, врачи оценивают его состояние как тяжелое.
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