Водитель и пассажирка легковушки погибли в ДТП с грузовиком под Новосибирском

Смертельная авария произошла в Барабинском районе Новосибирской области. Об этом сообщил « ФедералПресс » со ссылкой на пресс-службу региональной ГИБДД.

Согласно данным ведомства, на дороге «Иртыш» водитель Lada Largus выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с КамАЗом.

Мужчина, находившийся за рулем легковушки, получил несовместимые с жизнью травмы. Жертвой ДТП также стала его пассажирка. Проводится проверка.