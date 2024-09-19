Водитель и пассажирка легковушки погибли в ДТП с грузовиком под Новосибирском
Смертельная авария произошла в Барабинском районе Новосибирской области. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу региональной ГИБДД.
Согласно данным ведомства, на дороге «Иртыш» водитель Lada Largus выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с КамАЗом.
Мужчина, находившийся за рулем легковушки, получил несовместимые с жизнью травмы. Жертвой ДТП также стала его пассажирка. Проводится проверка.
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