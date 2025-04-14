Водитель и пассажирка легковушки погибли при столкновении с деревом под Тверью

Смертельная авария произошла на 39-м километре дороги Западная Двина — Жарковский в Тверской области. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, водитель машины LADA Largus зацепил обочину и съехал в кювет. Там легковушка столкнулась с деревом, из-за чего автомобилист и пассажирка получили травмы, несовместимые с жизнью.
В салоне автомобиля также находился мужчина. Ему потребовалась госпитализация. Организована проверка.
Трое подростков на камеру жестоко избили девочку в Рязанской области
В Липецке прохожий и медики спасли юбиляра, 40 минут висевшего над ямой
Вильфанд раскрыл, какая погода ждет россиян во второй половине апреля
В Красноярском крае нашли двух дезертиров из зоны СВО
Лавров рассказал, в чем он не согласен с президентом Казахстана Токаевым
Стало известно, что мешает Danone вернуться в Россию
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте