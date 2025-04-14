Водитель и пассажирка легковушки погибли при столкновении с деревом под Тверью

Смертельная авария произошла на 39-м километре дороги Западная Двина — Жарковский в Тверской области. Об этом сообщил « Питер ТВ » со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель машины LADA Largus зацепил обочину и съехал в кювет. Там легковушка столкнулась с деревом, из-за чего автомобилист и пассажирка получили травмы, несовместимые с жизнью.

В салоне автомобиля также находился мужчина. Ему потребовалась госпитализация. Организована проверка.