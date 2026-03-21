Водитель и пассажир легковушки попали в больницу после столкновения с грузовиком в Самаре

В Кировском районе Самары произошла авария с участием большегруза. Подробности сообщил сайт «ВолгаНьюс.рф» со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, 39-летний водитель КамАЗа при повороте налево не убедился в безопасности маневра и наехал на автомобиль Lada Kalina.

В результате аварии пострадали 37-летний водитель и 41-летний пассажир легкового автомобиля. Они были доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.