Водитель и пассажир легкового авто пострадали в ДТП с КамАЗом недалеко от Челябинска

Авария с двумя пострадавшими произошла накануне на 35-м километре автодороги «Западный обход Челябинска». Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГАИ региона.

По предварительной информации, водитель Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КамАЗом. Сразу после аварии на данном участке трассы ввели реверсивное движение.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир иномарки. Сейчас правоохранители выясняют детали происшествия.