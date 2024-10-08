Водитель и пассажир легкового авто пострадали в ДТП с КамАЗом недалеко от Челябинска
Авария с двумя пострадавшими произошла накануне на 35-м километре автодороги «Западный обход Челябинска». Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГАИ региона.
По предварительной информации, водитель Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КамАЗом. Сразу после аварии на данном участке трассы ввели реверсивное движение.
В результате ДТП пострадали водитель и пассажир иномарки. Сейчас правоохранители выясняют детали происшествия.
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