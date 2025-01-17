Водитель и пассажир автомобиля ВАЗа погибли в ДТП в Пензенской области
В Мокшанском районе Пензенский области произошло ДТП с участием автомобилей Hyundai Starex и ВАЗ-2110. Об этом написала «Пенза-пресс».
На 572-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» произошло столкновение иномарки и отечественного автомобиля.
В результате ДТП погибли 68-летний водитель ВАЗа и его 68-летняя пассажирка. Водителя автомобиля Hyundai Starex и его пассажира доставили в больницу.
Сейчас сотрудники полиции расследуют обстоятельства ДТП.
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