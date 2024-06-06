Водитель Hyundai сбил в Петербурге пятилетнего роллера
В Невском районе пятилетний ребенок на роликах попал под машину. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу.
Ребенок выехал на проезжую часть на улице Белышева. Водитель за рулем Hyundai не успел затормозить и сбил ребенка.
Ребенка с травмами средней тяжести доставили в больницу. По факту аварии начали проверку.
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