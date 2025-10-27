Водитель Honda погиб после столкновения с припаркованным авто в Тюмени

В Тюменской области произошло трагическое событие, связанное с дорожно-транспортным происшествием. Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале пресс-службы регионального управления ГИБДД, вечером 23 октября на улице Пермякова в Тюмени автомобиль Honda врезался в стоящий Ford. Об этом написало Ura.ru .

Первоначально сообщалось, что 49-летний водитель Honda почувствовал себя плохо за рулем, что и стало причиной аварии. Мужчина скончался на месте происшествия. Сейчас сотрудники ГИБДД проводят расследование обстоятельств происшествия.

Ранее в регионе также произошло аналогичное происшествие на объездной автодороге, что подчеркивает необходимость повышенного внимания к безопасности на дорогах.