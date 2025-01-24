Водитель Haval сбил школьника на электровелосипеде в Петербурге

В Невском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием подростка, ехавшего на электровелосипеде, и 40-летнего водителя автомобиля Haval Dargo. Об этом написало издание Neva.Today .

Вечером 23 января полиция получила сообщение о происшествии на Караваевской улице. Водитель, поворачивая во двор, сбил ученика 10-го класса, который ехал по тротуару на электровелосипеде. Школьник был госпитализирован с травмами средней тяжести.

За период с 2024 по 2025 год водитель Haval 13 раз нарушал ПДД, в основном за превышение скорости. Полицейские продолжают расследование обстоятельств произошедшего.