Водитель Haval погиб в ДТП в Челябинской области

В Красноармейском районе Челябинской области произошло смертельное ДТП. Как сообщили Ura.ru в пресс-службе регионального ГАИ, один из водителей выезжал с второстепенной дороги и не уступил проезд другому.

«На 26 километре автодороги Восточный обход Челябинска водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем Haval, столкнулся с Geely Tugella под управлением водителя 2000 года рождения. Водитель Haval скончался на месте, второй участник движения вместе с пассажиром доставлены в медучреждение», — уточнили в ГАИ.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.