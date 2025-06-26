Водитель Haval погиб в ДТП в Челябинской области

В Красноармейском районе Челябинской области произошло смертельное ДТП. Как сообщили Ura.ru в пресс-службе регионального ГАИ, один из водителей выезжал с второстепенной дороги и не уступил проезд другому.
«На 26 километре автодороги Восточный обход Челябинска водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем Haval, столкнулся с Geely Tugella под управлением водителя 2000 года рождения. Водитель Haval скончался на месте, второй участник движения вместе с пассажиром доставлены в медучреждение», — уточнили в ГАИ.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.
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