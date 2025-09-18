Водитель грузового авто стал причиной серьезной аварии под Петербургом

В Тосненском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием большегруза и легкового автомобиля. Об этом сообщила «Мойка78» .

По информации пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, авария случилась 17 сентября в 01:30 на 610-м километре трассы М-10 «Россия».

За рулем грузовика «Ман ТГА» с полуприцепом был 52-летний водитель. Транспортное средство двигалось в направлении Петербурга, когда произошло столкновение с легковым автомобилем.

В момент аварии LADA остановилась на трассе из-за плохого самочувствия 75-летнего водителя. Специальный аварийный знак выставлен не был.

В результате ДТП водитель LADA был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. Пассажирка — 73-летняя женщина — не пострадала.