Водитель грузовика сгорел в автомобиле в результате ДТП в Нижегородской области

В смертельной аварии, которая произошла накануне на 417-м километре трассы Р‑125 Нижний Новгород — Ряжск, погиб водитель грузовика. Об этом написал сайт pravda-nn.ru .

Как уточнили в УГИБДД России по Нижегородской области, во время поворота на деревню Лазарево водитель Haval не уступил дорогу «Газели», за рулем которой находился 46-летний мужчина. Сразу после аварии грузовик загорелся.

Водитель, находившийся в «Газели», погиб на месте происшествия. О других погибших и пострадавших не сообщается.