Водитель грузовика съехал в кювет, пытаясь скрыться от сотрудников ДПС в Тюменской области
В Тюменской области во время попытки уйти от преследования ДПС водитель грузовика съехал в кювет. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой пресс-службу региональной Госавтоинспекции.
В ведомстве рассказали, что до погони мужчина в компании с другими водителями пил алкоголь в местном кафе. Он отказался от требования пройти освидетельствование на состояние опьянения.
О пострадавших в ДТП не сообщается.
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