Водитель грузовика съехал в кювет, пытаясь скрыться от сотрудников ДПС в Тюменской области

В Тюменской области во время попытки уйти от преследования ДПС водитель грузовика съехал в кювет. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

В ведомстве рассказали, что до погони мужчина в компании с другими водителями пил алкоголь в местном кафе. Он отказался от требования пройти освидетельствование на состояние опьянения.

О пострадавших в ДТП не сообщается.