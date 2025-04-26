Водитель грузовика сбил 80-летнюю женщину в петербургском Колпино

Дорожная авария с участием пожилой женщины произошла на бульваре Трудящихся в петербургском Колпино. Не обошлось без пострадавших, сообщило СМИ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

Согласно данным ведомства, 40-летний водитель машины ГАЗ, сдавая задним ходом по тротуару, не заметил 80-летнюю пенсионерку. В результате пешеход оказалась под колесами грузовика.

Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Организована проверка.

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