Водитель грузовика предстанет перед судом за гибель женщины и ребенка в Оренбурге

В Оренбургской области завершено расследование резонансного ДТП, унесшего две жизни. На скамье подсудимых оказался 38-летний водитель грузовика Scania, сообщил сайт 56orb.ru .

По данным региональной прокуратуры, авария произошла 30 июня 2025 года на обходе Оренбурга. Следователи установили, что мужчина превысил скорость, управляя технически неисправным автомобилем — на одной оси стояли разные шины.

Это привело к разгерметизации колеса, потере управления и выезду на встречную полосу. Грузовик столкнулся с легковым автомобилем Hyundai, где находились женщина и ребенок. Оба они погибли на месте. Уголовное дело направлено в суд.