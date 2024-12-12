Водитель грузовика предстанет перед судом в Пермском крае после столкновения с поездом

В Пермском крае пройдет суд над местным жителем, который во время управления грузовой машиной столкнулся с поездом. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры.
Летом этого года мужчина выехал на железнодорожные пути, где столкнулся с поездом «Новый Уренгой — Москва» в Горнозаводском округе. Сразу после случившегося водитель грузовика скрылся в лесу. Позже правоохранители нашли его дома.
Ущерб в результате аварии составил более 480 тысяч рублей. Из-за случившегося движение на железной дороге было временно остановлено.
Россия оценила предложенный Трампом план по Украине
Укус бешеной лисы убил 44-летнюю россиянку
Подмосковье стало лауреатом премии «Лидеры ИИ»
Более 200 наборов для больных детей собрали в Люберцах и Дзержинском
Более 300 учителей и воспитателей трудоустроились в Люберцах в 2024 году
Россия и ОАЭ выступили за проведение международной встречи по Сирии
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте