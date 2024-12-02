Водитель грузовика предстанет перед судом по делу о ДТП с двумя погибшими в ХМАО

Прокуратура Пыть-Яха в ХМАО утвердила обвинительное заключение в отношении водителя грузовика, который устроил смертельное ДТП. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные надзорного ведомства.
Трагедия произошла осенью 2023 года. По версии следствия, фигурант, управляя КамАЗом, совершил поворот на запрещающий сигнал светофора и выехал на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с машиной Renault Duster.
Водитель и пассажир легковушки скончались на месте от полученных травм. Еще одному человеку потребовалась госпитализация. В ближайшее время водитель предстанет перед судом.
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