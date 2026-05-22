Водитель грузовика получил три года колонии за гибель пенсионерки под Новосибирском

Суд признал 51-летнего автомобилиста виновным в гибели 83-летней женщины. Авария произошла в апреле 2025 года на привокзальной площади в Черепаново. Об этом сайту Atas.Info сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

По данным надзорного ведомства, водитель грузовика ISUZU 47152А сдавал назад под знак «Въезд запрещен» и не заметил пенсионерку. От полученных травм она скончалась.

Суд приговорил мужчину к трем годам колонии-поселения и запретил управлять транспортом на два года. Также удовлетворен иск дочери погибшей — виновник выплатит 800 тысяч рублей компенсации за моральный вред.