Водитель грузовика погиб после столкновения с поездом в Ленобласти

Трагедия случилась на переезде станции «Лужская» в Кингисеппском районе Ленинградской области. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
Молодой водитель самосвала выехал на красный сигнал семафора прямо перед приближающимся грузовым поездом. Машинист не успел затормозить — произошло столкновение, в результате которого грузовик был сильно поврежден. Водителю было всего 22 года, он скончался на месте.
Северо-Западная транспортная прокуратура разбирается в причинах произошедшего.
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