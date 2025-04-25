Водитель грузовика погиб после столкновения с поездом в Ленобласти

Трагедия случилась на переезде станции «Лужская» в Кингисеппском районе Ленинградской области. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» .

Молодой водитель самосвала выехал на красный сигнал семафора прямо перед приближающимся грузовым поездом. Машинист не успел затормозить — произошло столкновение, в результате которого грузовик был сильно поврежден. Водителю было всего 22 года, он скончался на месте.

Северо-Западная транспортная прокуратура разбирается в причинах произошедшего.