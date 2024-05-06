Водитель грузовика погиб под колесами собственного авто в Петербурге | 360°

Происшествия 06 мая 2024, 13:08 Водитель грузовика погиб под колесами собственного авто в Петербурге

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Грузовой автомобиль наехал на водителя на территории завода на улице Тельмана в Санкт-Петербурге. От полученных травм шофер скончался, сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Тело 57-летнего мужчины нашли 4 мая. По предварительным данным, он привез на завод щебень для выгрузки. Водитель вышел из кабины, не поставив грузовик на ручной тормоз.

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Отмечается, что в итоге большегруз начал двигаться и наехал на мужчину.